اخبار مصر | محمد صلاح يتبرع بخزان أكسجين طبي لمرضى كورونا

تبرع اللاعب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بخزان أكسجين طبي لأحد المستشفيات شمالي مصر، لتمكينها من معالجة مرضى فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان لحسن بكر، مدير جمعية “نجريج” الخيرية، التي أسسها صلاح، في مداخلة مع فضائية “القاهرة والناس” المصرية الخاصة، مساء الأحد.

وقال بكر، إن “لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، تبرع بتركيب تانك (خزان) أكسجين طبي (لم يحدد سعته)، لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية”.

يأتي تبرع صلاح، تزامنًا مع تصاعد غضب شعبي حيال انتشار مقطع مصور بمنصات التواصل الاجتماعي، لوفاة 6 مرضى كورونا في مستشفى “الحسينية” بمحافظة الشرقية (شمال مصر)، إثر نقص غاز الأكسجين الطبي.

والأحد، أعلنت النيابة المصرية، في بيان، إجراء تحقيق حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى الحكومي، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، وعدد المتوفين وبيان أسباب وفاتهم.

فيما نفت وزيرة الصحة هالة زايد، في تصريح صحفي، أن تكون حالات الوفاة بسبب نقص الأكسجين في أجهزة التنفس الصناعي.

وتشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وسجلت إجمالًا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.