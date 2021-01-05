السوق السعودي | هل يرحل عبدالرزاق حمدالله عن النصر من أجل دييجو كوستا؟

أكد موقع “ليونز دي لا أطلس” المغربي الناطق باللغة الفرنسية أن نادي النصر السعودي يرغب في الإطاحة بالمهاجم عبدالرزاق حمدالله خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، وغيابه عن التهديف.

وأشار إلى أن النصر يدرس العديد من الخيارات لخلافة حمد الله في خط الهجوم، ويأتي اسم مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، دييجو كوستا، كمرشح قوي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية أو في الموسم المقبل.

وتؤكد المصادر أن النصر لن يقم بأي تعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يعاني النادي من أزمة مالية، كما أنه مُهدد بالحرمان التسجيل بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وتعرض حمدالله لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية، حيث أحرز هدف وحيد في الموسم الحالي بالإضافة إلى إهداره 3 ركلات جزاء خلال 5 مباريات لعبها بالدوري السعودي، رغم نجاحه خلال الموسم الماضي 2019-2020، في حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي بـ29 هدفا.

ويتواجد النصر حاليا في المرتبة الرابعة عشر ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك برصيد 11 نقطة.

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