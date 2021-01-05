الاتحاد والشباب.. قمة سعودية مُلتهبة في البطولة العربية

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء اليوم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” لمتابعة مواجهة نارية بين الاتحاد وضيفه الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويُنتظر أن تكون المباراة عامرة بالإثارة والندية، حيث يقدم الاتحاد والشباب موسمًا جيدًا، وهناك تقارب كبير في مستوى الفريقين في بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الاتحاد والشباب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مما يُعطي الأفضلية للعميد من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع ببطولة الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن الشباب، وتمكن النمور هذا الموسم من تحقيق الفوز 4 مرات، والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة مرة واحدة فقط.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر، وتمكن شيخ الأندية السعودية من تحقيق الفوز خمس مرات، والتعادل في أربع مباريات، وانهزم في مواجهتين.

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