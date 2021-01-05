السوق السعودي | حصري.. حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي السابق!

كشفت مصادر موقع “الخليج 365” حقيقة ما تردد عبر إحدى الصحف البرتغالية، حول إمكانية ضم نادي الهلال لمهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، دييجو كوستا، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت مصادرنا أن نادي الهلال لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب، وأشارت إلى أن كوستا بنسبة كبيرة سيبقى في القارة العجوز، وسينضم إلى أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة “ريكورد” البرتغالية قد ذكرت أن الهلال قدم عرضًا كبيرًا للمهاجم الذي لعب في صفوف تشيلسي سابقًا، وذلك بعقد يمتد لمدة عامين ونصف.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، بعد أن قام قبل أيام بفسخ عقده مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد، أصبح أيضًا ضمن المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس، في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويحتل الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة، وكان قد تعثر بالتعادل في آخر مباراتين أمام اتحاد جدة والشباب.

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