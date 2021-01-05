مذبحة في مانشستر يونايتد سولشاير يقرر الاستغناء عن ستة لاعبين في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير سيبدأ في إخطار ستة من نجوم الشياطين الحمر، الذين لا يلعبون بصفة منتظمة مع الفريق تميهدًا لرحيلهم في الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الصن البريطانية، سيتحدث مسؤولي مانشستر يونايتد مع عدد من اللاعبين، على رأسهم حارس المرمى الأرجنتيني سرخيو روميرو، الذي يرغب على تحقيق أمنيته التي تراوده منذ الميركاتو الصيفي الماضي في الرحيل عن الشياطين الحمر.

وتضم قائمة اللاعبين الستة الذين يخطط مانشستر يونايتد للتخلص منهم في الميركاتو الشتوي الحالي: المدافع الإنجليزي فيل جونز الذي يعد هدفًا حيويًا لوست بروميتش ألبيون، والأرجنتيني ماركوس روخو المطلوب من قبل نيوكاسل.

وتشمل القائمة أيضًا على جيسي لينجارد، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي سبق وأن أشرف على تدريب اللاعب حينما كان مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد.

بالإضافة للجناح الويلزي، دانييل جيمس الذي يجد تهميشًا من سولشاير في معظم مباريات الموسم الحالي، ومن ثم تحرص إدارة مانشستر يونايتد على إعارته، كي يتطور مستواه قبل العودة مجددًا إلى صفوف الفريق.

أما اللاعب السادس والأخير في القائمة، هو براندون ويليامز، والذي استعان به المدرب النرويجي كثيرًا في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الماضي.

لكن وفي ظل ندرة المباريات التي شارك فيها ويليامز رفقة مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، يقترن اسم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، بالانتقال إلى كل من ساوثهامبتون ونيوكاسل، كما أبدى نادي باير ليفركوزن الألماني اهتمامًا بالحصول على خدماته.