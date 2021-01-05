الاتحاد الآسيوي يعيد إطلاق مسابقات المنتخبات والأندية بعلامات جديدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه قام اليوم الإثنين بإطلاق مجموعة متنوعة ومثيرة من الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، والتي تتضمن التصفيات الآسيوية وكأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عامًا، إلى جانب البطولتين الأهم للأندية وهما دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد بموقعه على الإنترنت أنه سيتم عرض التصميمات الجديدة أمام الجماهير من خلال كافة المنصات في بطولات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، سواء في ملاعب المباريات أو القنوات التلفزيونية أو قنوات التواصل الإجتماعي.

وأوضح أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير محتوى حديث وجذاب للجماهير في كافة أرجاء القارة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الإجتماعي متعددة اللغات والتي تحظى بمتابعة كبيرة على فيسبوك وإنستجرام وتويتر وويبو وويتشات ونوتياو ودوين ولاين، وفي كونتاكت وتيليجرام، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد. وأضاف أن الاتحاد سيعمل مع شركاءه التجاريين على تجسيد روح هذه العلامات الجديدة من خلال مجموعة من الفعاليات التي من المخطط أن تستقطب الجماهير من كافة أرجاء القارة خلال السنوات المقبلة.

وجرى إعداد التصميمات الجديدة من خلال العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي وشريكه التجاري الحصري، شركة تسويق كرة القدم الآسيوية (إف.إم.إيه) على مدار 15 شهرًا، وذلك بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات الجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا، وبحيث جاءت التصميمات الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات.

واستلهمت تصميمات بطولات المنتخبات الوطنية من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، حيث تم التركيز على الأماكن التي شهدت تتويج أبطال آسيا، ودعم أفضل المنتخبات الوطنية وأهم الأبطال في القارة.

وأشار الاتحاد إلى أنه من أجل تأكيد الترابط بين البطولات، فإن شعارات كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عامًا، تتشارك في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصميمات الكؤوس الخاصة بكل بطولة.

وأوضح أنه سيجرى تعديل هذه الشعارات في كل نسخة من هذه البطولات، بحيث تحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

ومن أجل تسليط الضوء على أهمية التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر، وقيمتها التجارية، فقد تم تخصيص شعار خاص بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، والذي ينطلق في النصف الثاني من عام 2021 لتحديد المنتخبات التي ستمثل قارة آسيا في كأس العالم.

أما بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية هائلة تقارب المليار مشجع أغلبهم من الشباب القادمين من أكبر مدن القارة، فقد حظيت بتصميم جديد لشعارها، والذي يعرض كأس البطولة إلى جانب عناصر تمثل منطقتي الغرب والشرق.

وحظيت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتصميم جديد للشعار، والذي يحمل خمسة ألوان تعبر عن المناطق الجغرافية الخمس في القارة، عبر تصميم حديث ومميز.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي :”نحن سعداء ببدء العام الجديد مع تصاميم وشعارات مميزة لجميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، حيث يعمل الاتحاد على جعل هذه البطولات أكثر جاذبية للجماهير وتأكيد مكانة هذه البطولات كأهم فعاليات كرة القدم في قارة آسيا، وأنا واثق أن التصاميم الجديدة سيكون لها صدى كبير في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم، حيث أنني أتطلع لمشاهدتها عبر كافة منصات التواصل الإجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية.”

ومن جهته، قال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية (إف.إم.إيه) :”اليوم يعتبر يومًا مهمًا على عدة مستويات، حيث يمكن لجماهير كرة القدم الآسيوية الاستمتاع بمشاهدة التصاميم والعلامات التجارية الجديدة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما يمكن للرعاة وشركاء البث التلفزيوني وكذلك الأندية والاتحادات الوطنية، أن تبدأ باستخدام هذه الشعارات والتصاميم الجديدة من أجل الترويج لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي لحظة فخر وخطوة مهمة من أجل دخول عصر جديد لكرة القدم الآسيوية.”