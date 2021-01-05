الامارات | الوصل يطلب من اتحاد الكرة معرفة عقوبة حكام مباراة بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب من اتحاد الكرة معرفة عقوبة حكام مباراة بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكد مصدر، في نادي الوصل، أن شركة الكرة تقدمت بمذكرة قانونية إلى اتحاد الكرة، تطلب خلالها معرفة العقوبة التي تم توقيعها على طاقم حكام مباراة «الإمبراطور» أمام بني ياس، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة خالف النظام الأساسي في إدارة الأزمة بين النادي ولجنة الحكام، مشدداً على ضرورة معرفة النادي العقوبة التي تم توقيعها على طاقم الحكام، وذلك عقب الطرد غير الصحيح للاعب «الفهود» فابيو ليما، خلال مباراة بني ياس، والتي على أثرها غاب هداف الفريق مباراتين متتاليتين في الدوري.

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