الامارات | «الانتقالات الشتوية» تنطلق اليوم.. 5 خطوات لضمان صحة قيد وتسجيل اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالات الشتوية» تنطلق اليوم.. 5 خطوات لضمان صحة قيد وتسجيل اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بمقر اتحاد كرة القدم فترة الانتقالات الثانية للاعبين المحليين والأجانب (الإنتقالات الشتوية) التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، إذ تستعد أندية عدة خصوصاً على صعيد دوري الخليج العربي لتعزيز صفوفها بالتعاقد مع لاعبين جدد، علماً أن فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت في أكتوبر الماضي شهدت 1147 معاملة قيد للاعبين.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة لقيد اللاعب وفقاً لنموذج طلب قيد لاعب في قسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة، استمارة تسجيل للاعب وصورة من هوية اللاعب سارية المفعول وصورة شخصية وشهادة لياقة طبية معتمدة ونسخة من عقد اللاعب مع النادي.

من جانبه، أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي المستشار يعقوب العلي، أن فترة الانتقالات الشتوية للاعبين تُعد طوق نجاة للأندية كونها الفرصة الأخيرة للنادي خلال الموسم لقيد لاعب في صفوفه، باستثناء الحالات الاستثنائية المتعلقة بقيد لاعب آخر في حالة إصابة لاعب في الفريق تمتد إصابته لفترة ستة أشهر.

وأشار العلي إلى أن خطوات قيد وتسجيل اللاعبين تتمثل في تقديم النادي المعني المستندات المطلوبة لقيد وتسجيل اللاعب خلال تقديم الطلب، ويتم فحص هذه المستندات من قبل قسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة للتأكد من صحتها من عدمها، ويتم قبول طلب القيد أو رفضه، مشيراً إلى أنه في حال تمت الموافقة على طلب القيد والتسجيل فإنه يتم مباشرة استخراج بطاقة للاعب عبر النظام الإلكتروني الخاص بقيد وتسجيل اللاعبين.

وقال العلي لـ«الإمارات اليوم»: «يتم إدخال كل البيانات الخاصة بطلب قيد وتسجيل لاعب عبر النظام الإلكتروني الخاص باتحاد الكرة والمعمول به من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم».

وأضاف: «يقوم النادي المعني بتقديم صورة من عقد اللاعب والجواز وكل المستندات المطلوبة ويمكن لقسم القيد والتسجيل قبول الطلب أو رفضه، وفي حال كانت هناك مستندات ناقصة يتم مخاطبة النادي لإكمالها، ويمكن لقسم القيد والتسجيل أيضاً مخاطبة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، باستثناء طلب قيد بناء على مبرر واضح في هذا الخصوص».

وتابع العلي: «في حال تأخر النادي المعني بقيد اللاعب في تقديم صورة مستند رسمي متعلق بقيد اللاعب يتم منحه فرصة لإكماله، وأيضاً في حال كان هناك مستند غير قانوني خاص باللاعب يتم إلزام النادي بتعديله، لكي يكون الطلب مكتملاً ومستوفى للشروط المطلوبة في هذا الخصوص».

وكشف يعقوب العلي أن كل البطاقات الخاصة باللاعبين والأطقم الإدارية والفنية والطبية للأندية تصدر من خلال النظام الإلكتروني في اتحاد الكرة.

وشدّد على أهمية استعجال الأندية في تقديم طلباتها لقيد وتسجيل اللاعبين بشكل مبكر، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لغلق باب القيد والتسجيل، تفادياً لتقديم بيانات ناقصة، وقد يضطر النادي للانتظار حتى فترة السماح بعد 21 يوماً من غلق باب القيد.

وأشار يعقوب العلي إلى أن: «اختفاء الأخطاء المتعلقة بعملية قيد وتسجيل اللاعبين سببه، إلى جانب الخطوات الدقيقة التي يقوم بها قسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة، أن الأندية أصبح لديها خبرات تراكمية في هذا الخصوص، فضلاً عن التثقيف وورش العمل التي يتم عقدها للأندية، ويتم من خلالها شرح الخطوات التي يجب عليها القيام بها عند عملية وتسجيل اللاعبين ونموذج تقديم الطلب لكل نادٍ»، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً من قبل الأندية مع اللجنة ومع اتحاد الكرة في هذا الخصوص، ما أسهم في هذا التطور الملحوظ في عملية قيد وتسجيل اللاعبين.

وكشف العلي عن أن هناك تواصلاً مستمراً من قبل الأندية مع قسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة للرد على مختلف الاستفسارات التي ترد إليه في هذا الخصوص، لافتاً إلى أنهم يعملون خلال فترة القيد والتسجيل على مدار 24 ساعة وأن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تكون أيضاً في حالة استنفار، وذلك بناء على توجيهات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لتسهيل عملية القيد والتسجيل.

الخطوات الـ 5

- استمارة تسجيل للاعب.

- صورة من هوية اللاعب سارية المفعول.

- صورة شخصية للاعب.

- شهادة لياقة طبية معتمدة.

- نسخة من عقد اللاعب مع النادي.

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