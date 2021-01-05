الامارات | اتحاد التنس يستعد لاستضافة 5 أحداث في شهر واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يستعد لاستضافة 5 أحداث في شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد ملاعب التنس نشاطًا استثنائيًا الشهر الجاري، بإقامة خمس بطولات كبرى في شهر واحد، بواقع ثلاث بطولات في دبي، وواحدة في العاصمة أبوظبي، وأخرى في الفجيرة.

وتبرز إلى الواجهة بطولة أبوظبي للسيدات التي ستقام خلال الفترة من (6-13) الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ورابطة تنس السيدات المحترفات على ملاعب مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 64 لاعبة، بينهن أربع من أفضل 10 لاعبات تصنيفاً في العالم، منهن الأميركية كينين المصنفة الرابعة على العالم، والأوكرانية زفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً.

دبي

وتستضيف دبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير في ملاعب نادي السوق الحرة تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، بمشاركة 64 لاعبة، وهي مؤهلة لبطولة أستراليا إحدى بطولات التنس الكبرى (الغراند سلام)، التي تقام نهائياتها في مدينة ملبورن فبراير المقبل.

كما ينظم اتحاد التنس برعاية مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع شركة إم باور للخدمات الرياضية، وفندق الحبتور غراند، وتحت إشراف الاتحاد الدولي (لجنة الشاطئية)، بطولتين لتنس الشاطئية، تقامان في منطقة الميناء السياحي بدبي: الأولى 15 الجاري، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، والثانية يومي 22 و23 الجاري في الملاعب نفسها، وتبلغ جوائزها 4000 دولار بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة.

الفجيرة

تستضيف الفجيرة، خلال الفترة من 18 إلى 24 الجاري بطولة الفجيرة الدولية للسيدات ITF، وتبلغ قيمة جوائزها 25 ألف دولار، إضافة إلى النقاط التصنيفية تحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي، بمشاركة 60 لاعبة من العالم، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم الدولي للتنس في نادي الفجيرة للتنس.

وقال الأمين العام للاتحاد، ناصر المرزوقي، إن تنظيم ثلاث بطولات دولية، إضافة إلى بطولتي الشاطئية وبفترات متقاربة، يعكس المكانة المميزة للرياضة الإماراتية، وإن استضافة عدد كبير من أفضل لاعبات العالم خلال فترة قصيرة، يؤكد أن الإمارات أصبحت وجهة مميزة للتنس في العالم، وأن ذلك سينعـــــكس بشكل إيجابي على تطور اللعبة في الدولة.

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