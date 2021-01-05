الامارات | 3 بطولات جوجيتسو محلية رئيسة تقام هذا الشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطولات جوجيتسو محلية رئيسة تقام هذا الشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، أن العام الجديد سيحمل العديد من المفاجآت لعشاق اللعبة، وسيجسد العودة إلى أجواء الحماس والبطولات من أوسع الأبواب، لافتاً إلى أن ثلاث بطولات محلية رئيسة تنطلق هذا الشهر.

وأوضح البطران أن نظام التصنيف المعدل، والتحديثات على بعض أنظمة البطولات المحلية، تواكب التطورات العالمية التي تشهدها اللعبة، وتنسجم مع رؤية الاتحاد للارتقاء برياضة الجوجيتسو، وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، وتوسيع رقعة انتشارها في أوساط الجيل الجديد من الرياضيين لاستكمال مسيرة مظفرة من النجاحات والإنجازات.

وأضاف البطران: «نحن على موعد خلال الشهر الجاري مع انطلاقة دوري أم الإمارات، ودوري نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، وجميعها بطولات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين، حيث تشكل فرصةً جيدة لتحسين الأداء والتصنيف، والتحضير بشكلٍ أفضل للاستحقاقات العالمية، لاسيما بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فبراير المقبل».

ومن المتوقع أن يشهد دوري أم الإمارات إقبالاً كبيراً ومشاركة نجمات من شتى مناطق الدولة، ومن مختلف الأندية والأكاديميات، علماً بأن الجولة الأولى من الدوري تنطلق 15 الجاري في نادي النصر بدبي. كما يستضيف نادي النصر الجولة الأولى من دوري نائب رئيس الدولة 16 الجاري، بمشاركة نجوم اللعبة من المواطنين والمقيمين والمواليد من منتسبي الأندية والأكاديميات. ويشهد، أيضاً، شهر يناير انطلاق الجولة الأولى من كأس رئيس الدولة، والذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة فئة السيدات. وتقام الجولة الأولى من البطولة للرجال والسيدات، يومي 29 و30 الجاري، في جوجيتسو أرينا أبوظبي.

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