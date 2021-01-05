الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لوم

وجّه لاعب في أحد الأندية الكبيرة اللوم لإدارة النادي على قرار الاستغناء غير المنطقي عن خدمات المدرب السابق، مشيراً إلى أن ذلك سبب تراجع نتائج الفريق حالياً، لأن المدرب كان محبوباً من اللاعبين، على حد وصفه.

استغناء

أوصى الجهاز الفني في أحد الأندية، إدارة النادي بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع لاعبين آخرين في مكانهم، بعدما تراجعت مستوياتهم في الفترة السابقة.

مُعد

طلب مدير فني في أحد الأندية بتغيير مُعد اللياقة البدنية، زاعماً أن الفريق قد ظهرت عليه أكثر من حالة إصابة في الفترة الماضية في الدوري بسبب منهجية عمل «المُعد» على حد زعمه، فضلاً عن أن المردود البدني للاعبيه لم يكن على المستوى المطلوب.

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