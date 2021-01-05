الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع يحيى الغساني

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع يحيى الغساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي عن تعاقده مع لاعب الوحدة يحيى الغساني، لمدة ثلاثة مواسم في أولى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر في شباب الأهلي أن رغبة اللاعب حسمت فكرة التعاقد معه، مشيراً إلى أنه من أبناء النادي ونشأ في فرق الناشئين بشباب الأهلي، وبذلك يعود الغساني مرة أخرى إلى بيته الأول، بعدما كان قد رحل عن الفريق في 2018 إلى الوحدة، إذ لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً مع شباب الأهلي عقب اكتشافه في أكاديمية مانشستر يونايتد بالدولة.

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