الامارات | تحدي دبي لجري السيدات ينطلق 16 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي دبي لجري السيدات ينطلق 16 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «تحدي دبي لجري السيدات»، للمرة الأولى، والذي يقام يوم السبت 16 الجاري، تحت شعار: «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، ويتضمن أربع مراحل في مناطق مختلفة بدبي، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وقال المجلس، في بيان له، إن المشاركات يتنافسن في التحدي على ثلاث مسافات، هي: 2.5 كيلومتر، وخمسة كيلومترات، و10 كيلومترات، وستحصل كل مشاركة منهن على ميدالية مبتكرة، تم تصميمها بأسلوب التجميع، ويتم استخدامها للمرة الأولى، وهي تتألف من أربع ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها، وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع، تجمع الميداليات الأربع معاً، لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للمناطق الأربع.

وينقسم السباق إلى فئات عمرية عدة، حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية، هي: 12-17، و18-39، و40-49، و50-59، و60-99، ويتضمن سباق مسافة خمسة كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط، هما: من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر أربع فئات عمرية، هي: 5-9، و10-14، و15-17، و18-99. وتقام المرحلة الأولى من التحدي يوم السبت 16 الجاري، في حديقة سفاري دبي، وينطلق فيها السباق من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 8:30 صباحاً، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم السبت 23 الجاري في جزيرة نخلة جميرا، ويقام السباق فيها من الساعة 6:00 صباحاً حتى 8:30 صباحاً، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت، في جميع المراحل.

وتقام المرحلة الثالثة في حديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل، يوم 28 الجاري، من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 11:0 مساء. فيما تقام المرحلة الرابعة يوم السبت 6 فبراير في شارع السيف من الساعة 6:00 صباحاً، إلى الساعة 8:30 صباحاً. وأكد البيان أن السباق يمنح التحدي للسيدات لخوض تجربة فريدة، من خلال سباق جديد من نوعه تعيش خلاله المتسابقات أجمل ذكريات ستكون محل فخر واعتزاز لهن، كما يمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي، ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم»، ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية.

- السباق ينقسم إلى فئات عمرية عدة.. ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

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