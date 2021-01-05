الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
توتنهام - برينتفورد 23:45
الدوري الأردني
الصريح - معان 18:00
الجزيرة - الوحدات 20:30
أبطال إفريقيا
غور ماهيا - شباب بلوزداد 16:00
الأهلي - سونيديب 21:00
الرجاء - تونغيث 22:00
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
هلال الأبيض - نامونجو 17:00
شبيبة القبائل - جيندارميري 18:00
بيراميدز - الاتحاد 20:30
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