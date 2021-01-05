اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام - برينتفورد 23:45

الدوري الأردني

الصريح - معان 18:00

الجزيرة - الوحدات 20:30

أبطال إفريقيا

غور ماهيا - شباب بلوزداد 16:00

الأهلي - سونيديب 21:00

الرجاء - تونغيث 22:00

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

هلال الأبيض - نامونجو 17:00

شبيبة القبائل - جيندارميري 18:00

بيراميدز - الاتحاد 20:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

قد تقرأ أيضا