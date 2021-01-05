الامارات | 64 لاعباً في بطولة الفجيرة الإلكترونية (فيفا 21)

شكرا لقرائتكم خبر عن 64 لاعباً في بطولة الفجيرة الإلكترونية (فيفا 21) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية (فيفا 21)، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تحت شعار: «شكراً خط دفاعنا الأول»، وتنظمها برزة الرياضيين، التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بمشاركة 64 لاعباً.

حضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي أكد أن إقامة أول دوري إلكتروني لكرة القدم يساعد على اكتشاف المواهب الواعدة في مجال اللعبة، ويسهم في تعزيز ريادة الإمارات في هذا النوع من الرياضات، ومشيداً بالجهود المبذولة من القائمين على البطولة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور خالد الظنحاني: «الهدف من البطولة إثراء الساحة الرياضية بمجال الرياضات الإلكترونية، واكتشاف المواهب الرياضية واستثمار طاقات الشباب وشغل أوقات فراغهم والابتعاد عن الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف».

وفي نتائج اليوم الأول، فاز اللاعبون: علي سعيد، حيدر رائد، سعيد العبدولي، أمجد عثمان، علي عبدالسلام، خالد سامح، منصور العبدولي، أحمد الغاوي، حمد خليل، ومبارك الزحمي.

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