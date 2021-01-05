شكرا لقرائتكم خبر عن المباراة الثالثة بلا فوز.. ساوثهامبتون يسقط ليفربول بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بخسارته بهدف للأشئ أمام ساوثهامبتون، ولم تنجح محاولات محمد صلاح وماني وهندرسون في تعديل النتيجة.

بدأ ليفربول بتشكيل مكون من أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، فابينيو، أندي روبيرتسون، تياجة ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم، أوكسليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

أما ساوثهامبتون فبدأ بتشكيل ضم: فريزر فورستر، كايل ووكر بيترز، يان بيدناريك، جاك ستيفنز، ريان برتراند، إبراهيما ديالو، جيمس وارد براوس، ستيوارت أرمسترونج، موسى دجينيبو، داني إنجز، تيو والكوت.