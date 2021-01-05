شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إعارة الأهلي لأكرم توفيق في يناير ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أن اكرم توفيق، لاعب خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، لن يخرج للإعارة من النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونفى شوقي خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس، ما تردد في الساعات الأخيرة حول تفكير الأهلي في إعارة اللاعب مجدداً.

وشدد نادر شوقي ان اللاعب يقدم مستوي جيد مع الأهلي وبالتالي من الصعب ان يفكر النادي في رحيله.