شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: زيزو تلقى عرضاً رسمياً من الإمارات للرحيل عن الزمالك‎ ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أن أحمد سيد زيزو، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، قد تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الكبيرة في الإمارات للرحيل عن القلعة البيضاء في يناير الجاري.

وشدد شوقي في تصريحات لأون تايم سبورتس مع الاعلامي سيف زاهر أن هناك جلسة سيتم عقدها خلال الساعات القادمة لبحث الملف بشكل رسمي.

وتألق زيزو بشدة بقميص الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ولفت الأنظار إليه بشدة.