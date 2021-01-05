شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: عمار حمدي لن يعود للأهلي في يناير ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي صانع ألعاب الفريق مستمر مع زعيم الثغر ولن يعود للأهلي في يناير وفقا للعقد المبرم مع مسئولي القلعة الحمراء، والممتد لمدة موسمين.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم مع الاعلامي سيف زاهر :"هناك بند في العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة عمار حمدي ولكن بعد نهاية الموسم ..عمار حمدي يقدم مستوي جيد مع الاتحاد وليس من المقبول ان يتم التفريط فيه بعد 3 مباريات من انطلاق الدوري خاصة وانه واحد من اهم عناصر الفريق".

وكان الأهلي قد أبدى رغبته في استعادة عمار حمدي في يناير الجاري عقب شهور قليلة من اعارته للاتحاد السكندري.