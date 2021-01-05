شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يتراجعون للمركز للرابع في الدوري بعد الخسارة من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع فريق ناشئي النادي الإسماعيلي، لكرة القدم مواليد 2003 للمركز الرابع في جدول مسابقة الدوري، بعد الخسارة من الأهلي.

وخسر الإسماعيلي، من الأهلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الجزيرة، ضمن مباريات الدوري.

وحرص محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 علي حضور المباراة، لمتابعة لاعبي الفريقين.