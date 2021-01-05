شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: موسيماني يراقب عمرو وردة تمهيداً لتعاقد الأهلي معه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان عمرو وردة قد ينتقل للأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" موسيماني يشاهد حاليا فيديوهات للاعب بعد عرضها عليه، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة".

وكان الاتحاد قد رفص قطع إعارة عمار حمدي وعودته للأهلي مما جعل الأهلي يدرس الاستعانة بوردة.

وكان وردة يلعب بصفوف فريق الناشئين والشباب بالنادي الأهلي قبل رحيله عن القلعة الحمراء.