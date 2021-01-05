شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الاسماعيلي ينفرد بصدارة الدوري بعد ثلاثية السكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق شباب النادي الإسماعيلي، لكرة القدم، مواليد 2000 بصدارة الدوري، بعدما فاز علي السكة الحديد بثلاثية.

ورفع شباب الإسماعيلي، رصيدهم الي تسع نقاط، اعتلوا بها الصدارة، بعدما تفوقوا علي السكة الحديد، في المباراة التي جرت " الاثنين "، علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد.

احرز اهداف الإسماعيلي، محمد جمعه " هدفين "، و عمر محمد، واثني حمام إبراهيم المدير الفني للفريق، علي المستوي الذي ظهر عليه لاعبوه خلال المواجه