شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلي: الغيابات أثرت علينا بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عطية صابر، مدرب الإسماعيلى أن الجميع يعلم مدى حزن الجماهير بعد تراجع النتائج ، مشيرا إلى أنها لم ترتقٍ لطموح اللاعبين والجماهير.

ويستعد الدراويش لخوض مواجهة الرجاء يوم 11 ينايرالجاري، على ملعب محمد الخامس، في اياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وأضاف صابر، علي الجميع نذل جهودا مضاعفة من أجل تجاوز تلك المرحلة والسعى جليا لعبور عقبة بطل المغرب والوصول لنهائى البطولة الأكبر فى الوطن العربى”.

وشدد مدرب الاسماعيلي، ان الغيابات كان لها تأثير كبير على الفريق، خصوصاص وان الثنائي عبد الرحمن مجدي وآري بابل قوة هجومية مؤثرة”.