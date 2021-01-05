شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لساسي قبل مران الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم جميع لاعبي نادي الزمالك في تدريبات الغد الثلاثاء بشكل طبيعي بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذي كان اختياريا.

ويخوض الفريق تدريباته بحضور كل اللاعبين في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي لبعض الفحوصات الطبية خلال مران الغد لحسم مشاركته في التدريبات من عدمها بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.