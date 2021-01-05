شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد بن ثعلوب الدرعي

** مرحلة جديدة بدأها المنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، مرحلة بمثابة تجربة مستحدثة للمدرب الذي سبق أن تولى القيادة الفنية ل«الأبيض»، قبل أن يرحل بعد علاقة لم تدم طويلاً، ليعود من جديد لاستكمال المهمة التي بدأها مع المنتخب في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ويمثل التجمع الأول ل«الأبيض» تدشيناً رسمياً لاستئناف المهمة التي تنطلق منتصف مارس القادم، بمواجهة منتخب ماليزيا على أرضنا وإندونيسيا في جاكرتا، وتختتم في يونيو المقبل بمواجهتي تايلاند وفيتنام داخل الدولة، في مهمة تكاد تكون الأصعب ل«الأبيض» قياساً بالوضعية المعقدة للمنتخب الذي يحتل المركز الرابع في مجموعته، وهي وضعية في غاية الصعوبة والتعقيد وتتطلب تحقيق الفوز وحصد 12 نقطة المتبقية في الملعب لضمان التأهل للدور الثاني، وتراهن الجماهير الإماراتية على إمكانية تحقيق تلك الأمنية، وثقتها كبيرة بلاعبي «الأبيض» على تحقيق المطلوب وانتزاع بطاقة العبور للدور الثاني من التصفيات.

** عساها المرة الأولى التي يشارك فيها مانشستر يونايتد الصدارة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ اعتزال مدربه الشهير السير أليكس فيرجسون في نهاية موسم 2013، عندما توج الفريق بطلاً لإنجلترا للمرة العشرين، ومنذ ذلك التاريخ لم يتذوق اليونايتد طعم البطولات وابتعد كثيراً عن منصات التتويج، كما أنه ابتعد أيضاً عن أداء أدوار البطولة بابتعاده عن المنافسة المحلية والأوروبية، وجاءت صدارة مانشستر يونايتد المشتركة مع الليفر مصحوبة بمستوى وأداء فني رائعين، حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة في آخر 10 مباريات، ووجود الفريق في قمة «البريميرليج» مزاحماً لليفربول من شأنه أن يُشعل المنافسة بانتظار المواجهة المرتقبة بين طرفي الصدارة يوم 17 المقبل في الانفيلد، والتي تحمل في طياتها ذكريات الكلاسيكو القديم للكرة الإنجليزية منذ الثمانينات، ما يفتح الباب لتجدد الصراع بين أكثر الفرق منافسة وعراقة بين الأندية الإنجليزية.

** وفي الدوري الإنجليزي أيضاً جاءت ثلاثية «سيتي» في مرمى تشيلسي على ستامفورد بردج، لتؤكد حالة التباين في الأداء بالنسبة للقمر السماوي الذي ثبت عملياً أنه يكون رائعاً جداً عندما يكون في وضعه الطبيعي، ووصوله إلى المركز الخامس يدفعه لإعادة حسابات المنافسة التي بالإمكان اللحاق بها.

آخر الكلام

صدارة أتلتيكو مدريد ل«الليجا» والمطاردة المستمرة من الريال الذي يحتل الوصافة بفارق نقطتين، يجعل من صراع اللقب حكراً على قطبي العاصمة فقط، إلا إذا كانت هناك مفاجآت في قادم الأيام.