شكرا لقرائتكم خبر عن 165 دولة تخوض مونديال أبوظبي للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

كشف عبدالله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة، مدير بطولة العالم للسباحة للمجرى القصير، التي ستستضيفها الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر من العام الحالي 2021، عن أن نحو 1200 سباح وسباحة من 165 دولة حول العالم سيشاركون في المونديال ما يجعل الحدث في مقدمة المحافل الرياضية الأضخم هذا العام، مشيراً إلى أن الاتحاد نسق مع مجلس أبوظبي الرياضي لعقد مؤتمر صحفي آخر يناير الحالي للكشف عن تميمة البطولة وتدشين الموقع الإلكتروني، والإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يعد إحدى البطولات الكبرى في أجندة مسابقات الاتحاد الدولي للسباحة «فينا».

وأضاف الوهيبي: «يجري العمل على تأهيل منتخب نجوم المستقبل برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، لتجهيزه لتمثيل الإمارات في البطولة، ويضم عدداً من السباحين المتميزين الذين تعول عليهم سباحة الإمارات في الفترة القادمة، ويجري تحضيرهم ببرنامج إعداد خاص للوصول بهم إلى أعلى المستويات لتمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحفل العالمي الكبير».