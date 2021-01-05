شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف عن دخول عبد الرحمن مجدى فى دائرة صراعات الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح نادر شوقى، وكيل أعمال اللاعبين، إلى دخول عبد الرحمن مجدى، لاعب النادى الإسماعيلى، فى دائرة صراعات الميركاتو الشتوى الجارى، وقال نادر شوقى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى فى الصورة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: تجربة الجونة أفادت أكرم توفيق بشكل كبير جدا، لا أستطيع أن أستبق الأحداث ولكنه باق فى الأهلى، وأحمد ياسر ريان لديه أكثر من عرض وننتظر موقف إدارة الأهلى.

وتابع: صفقة والتر بواليا قوية جداً للطرفين، واللاعب اتباع بـ10 أضعاف ثمنه، وخذا أمر يسعدنى أنه لاعب اكتشفناه كشركة واتباع للأهلى وهيفكر الناس بفلافيو شوية، ووجوده فى الأهلى سيفيد قيمته التسويقية، ولذلك وضعنا شرطا يفيد الجونة فى عقده.

فى ذات السياق، أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن هناك مساعى مكثفة للحاق عبد الرحمن مجدى جناح الفريق بمواجهة الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية، ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب يوم 11 يناير الجارى على ملعب محمد الخامس، فى إياب الدور نصف النهائى من البطولة العربية.

وأضاف عبد العزيز: "اللاعب فى مرحلة التأهيل وهناك محاولات مكثفة للحاقه بتلك المواجهة المرتقبة".

وأشار طبيب الاسماعيلى إلى أن "أرى بابل سيكون جاهزا لتلك المباراة بعد اكتمال شفائه وفضلنا حصوله على راحة كاملة خلال الفترة الماضية، من أجل استعادة جاهزيته لتلك المباراة".

وبسؤاله عن موقف محمود دونجا قال طبيب الإسماعيلى: "خضع لأشعة بعد إصابته بكدمة فى الكاحل بمباراة المقاصة إلا أنها لم تمنعه من اللحاق بالمباراة".

وأضاف طبيب الإسماعيلى: "مروان الصحراوى قلب الدفاع أصيب بكدمة فى الكتف، لكنها لن تعوقه عن المشاركة باللقاء فى المغرب.. ومحمد بيومى أيضا سيكون جاهزا للمباراة وسنفتقد لجهود الثنائى باهر المحمدى وأحمد أيمن فى ظل حاجتهما لفترة تأهيل طويلة".