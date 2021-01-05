شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف تفاصيل إصابة محمد مسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد مسعد لاعب الفريق، وموقفه من المشاركة في لقاء الأهلي القادم.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى، أن اللاعب يعاني من آلام في العضلة الخلفية ويخضع للتدريبات العلاجية في تلك الفترة.

وخاض محمد مسعد تدريبات تأهيلية، على هامش مران فريق سيراميكا الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف سيراميكا تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد مباراة سموحة التي أقيمت مساء السبت الماضي، على استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة للدوري، وانتهت بالتعادل السلبي.