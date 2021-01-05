شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة ملطشة وتوقعنا فشل المنتخب فى أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة السابق، أن الجبلاية تتعرض للهجوم دائما؛ لأنه ليس لها جماهير، موضحا أن الاتحاد من الصعب جدا أن يدافع عنه أى شخص، مضيفا: "اتحاد الكرة هو الملطشة من الآخر".

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات إذاعية: "دائما ما تتسبب قرارات اتحاد الكرة فى غضب الطرف الآخر لأنه مستحيل إيجاد حلول وسط".

وتابع: " كان هناك رهان بينى وبين صلاح فى كأس العالم، إنه إذا أحرز 3 أهداف يحصل على ساعة وإذا أحرز أقل من ذلك أحصل أنا على ساعة منه، صلاح خلع منى، ولكن هنتقابل هنتقابل هيروح منى فين".

وأكد عضو اتحاد الكرة السابق أن مجلس الإدارة السابق، برئاسة هانى أبو ريدة كان يتوقع إخفاق المنتخب فى أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يعلم أن نسبة حصد المنتخب للقب لا تتجاوز 25% من الناحية الفنية.

ولفت عبد الغنى إلى أن مجلس أبو ريدة رحل بعد إخفاق المنتخب، بعدما انقلب عليه الرأى العام، موضحا أن المجلس فى هذه الفترة لم يكن يعمل بروح واحدة، وعانى من الانقسامات والخلافات بين الأعضاء.

ويرى نجم منتخب مصر الأسبق أن هدفه فى هولندا بمونديال 90 كان له تأثير أكبر من هدفى صلاح بمونديال روسيا الأخير، متابعا: "الناس كلها فى مصر نزلت الشارع تحتفل بمنتخب مصر سنة 90، لكن كأس العالم الماضى أهداف صلاح كانت ضمن خسارتين أمام روسيا والسعودية.

وكشف عبد الغنى عن حزنه بسبب عدم تقديره بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "زعلت من عدم تقديرى بشكل كبير فى مسألة تنظيم كأس الأمم الأفريقية، وأمتلك خبرات كبيرة على المستوى الإدارى، بالإضافة إلى أنى لعبت فى منتخب مصر، وحصلت على بطولة أمم إفريقيا 1986، وكنت منتظر تقديرى بشكل أكبر من كده".