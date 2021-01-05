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أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 يناير 2021 العديد من الأخبار المصرية، وأبرزها إعلان الأهلى لقائمته استعدادا لمواجهة سونديب بطل النيجر والتى شهدت عودة كل من محمود كهربا وقفشة وطاهر محمد طاهر ، بينما يغيب محمد الشناوى للراحة ، بينما شهد الزمالك تعيين خالد رفعت كمدير تسويق للنادى ، بالإضافة لرحيل طارق العشرى من تدريب طلائع الجيش وعودة عبد الحميد بسيونى لقيادة صفوف الفريق ، بالإضافة لتلقى يوسف أوباما وأحمد فتوح ثنائى الزمالك لعرضين للإحتراف الخارجى 

كهربا وقفشة وطاهر فى قائمة الأهلى لمواجهة سونديب.. واستبعاد الشناوى

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.‏

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الزمالك يرفض عرضين لإعارة أوباما وبيع أحمد فتوح

رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرض من نادى ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر؛ بسبب رغبة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى نجومه، فى إطار حرص إدارة الكرة على المنافسة على البطولات الموسم الحالى.

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رسميا.. خالد رفعت مديرا للتسويق والتعاقدات فى الزمالك

أصدرت إدارة نادى الزمالك قراراً رسمياً بتعيين خالد رفعت مديراً لإدارة التسويق والتعاقدات فى النادى، بعدما كان مديرا لإدارة التسويق فقط، ولكن إدارة النادى أسندت له مهمة التعاقدات بالإضافة للتسويق ليصدر قرار رسمى بتعيينه مديراً لإدارة التسويق والتعاقدات.

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إصابة عبد الله السعيد وفتحى ودونجا و6 لاعبين آخرين فى بيراميدز بكورونا

ضرب فيروس صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبى، المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشفت المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبى إصابة 9 لاعبين بالفريق بفيرس كورونا.

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الطلائع يقبل اعتذار طارق العشرى ويقرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا

قرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمد الصالح يشارك فى تدريبات المصري استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

شهد مران فريق المصرى، عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة مدافع الفريق الدولي الفلسطيني محمد الصالح بعدما استدعاه على ماهر المدير الفنى  للانضمام للمعسكر استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الخميس باستاد برج العرب.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب الخميس المقبل فى الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الممتاز.

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محمد عواد ينشر صورة مع باتشيكو فى مران الزمالك.. ومتابعوه: هتاخد فرصة قريب

ظهر حارس مرمى نادى الزمالك محمد عواد فى صورة جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصحبة المدير الفني للفريق باتشيكو، وما إن نشر الصورة من تدريبات الفريق حتى تفاعل معها متابعوه من جمهور الفريق ممن رأوا فيها إشارة إلى إمكانية مشاركة حارس مرمى الفريق قريباً .

 

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عماد النحاس يتابع تدريبات المقاولون فى تونس باجتماعات "ZOOM"

عتمد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على تطبيق " ZOOM" للتواصل مع بعثة المقاولون العرب الموجودة حالياً فى تونس، والتى تستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

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غياب الحكام المصريين عن مونديال الأندية

جاء استبعاد الحكم المساعد المصرى محمود أبو الرجال من قائمة الحكام المرشحين للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل ليثير علامات الاستفهام، خاصة أن البطولة ستخلو من الحكام المصريين تماماً سواء حكام الساحة أو المساعدين أو حكام الفيديو.

19 لاعبا يشاركون فى المران الاختيارى بالزمالك.. وعودة محمود علاء

استأنف فريق الزمالك لكرة القدم تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز علي إنبي في الجولة الخامسة من الدوري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة من الدورى.

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وادى دجلة يعلن تفرغ وائل رياض للعمل مع المنتخب الأولمبي

قرر نادى وادي دجلة، فى بيان رسمى، تفرغ وائل رياض شيتوس، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، للعمل مع المنتخب الأولمبي، استعدادا لأولمبياد طوكيو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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