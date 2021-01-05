شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف عن عرض ضخم لأحمد سيد زيزو من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقى، وكيل أعمال اللاعبين، عن وجود عرض ضخم لأحمد سيد زيزو، نجم نادى الزمالك، ولكنه لم يكشف عن قيمته، وقال شوقى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "زيزو جايله عرض من الإمارات، وفيه تنسيق مع الزمالك، وبنتفاوض معاه، أنا اللى جايبله العرض، واللاعب معندوش مشكلة، والعرض محترم وكبير، والتفاوض مع النادى فى الفترة الحالية".

وأضاف: زيزو يتبقى لهم موسم ونصف مع الزمالك، والمبلغ المادى يصل إلى كذا مليون يورو.

وتابع: أحمد عيد ربنا يكرمه، وبنحاول نجيبله عرض من بره، وهو موهبة كويسة وفى أندية كثيرة فى مصر تتمناه، ولسه قدامه سنتين عشان يجيله عرض كبير.

فى سياق متصل، رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرض من نادى ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر؛ بسبب رغبة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى نجومه، فى إطار حرص إدارة الكرة على المنافسة على البطولات الموسم الحالى.

كما رفضت إدارة الكرة عرضا من نادى بافوس القبرصى، الذى يشارك فى دورى أبطال أوروبا، هذا الموسم للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على سبيل البيع النهائى، إلا أن إدارة الزمالك رفضت وتمسكت ببقاء اللاعبين، وجاء عرضا فتوح وأوباما عن طريق مروان الشربينى وكيل اللاعبين.

من ناحية أخرى ينتظم جميع لاعبى نادى الزمالك فى تدريبات الغد، الثلاثاء، بشكل طبيعى، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذى كان اختياريا، ويخوض الفريق تدريباته، بحضور كل اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.