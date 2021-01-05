أون تايم سبورت تنقل مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى، التى ستقام فى السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن الفريق السماوى حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، الذى أقيم اليوم، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمود حرب، إداري فريق الكرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأزرق الغامق الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، وسيظهر نادي الاتحاد الليبي باللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل مع ضرورة التباعد وارتداء الكمامات، وأن تكون هناك دكتان لكل فريق، إحداها للجهاز الفني والأخرى للاعبين البدلاء.