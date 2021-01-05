شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور بواليا داخل التتش واستبعاد الشناوى من مواجهة الأهلي و سونيديب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الزميل عمر مراد بثا مباشرا لـ"تليفزيون الخليج 365" أمام مقر النادى الأهلي بالجزيرة؛ لمعرفة آخر المستجدات داخل فريق الكرة بالقلعة الحمراء والاستعدادات لملاقاة فريق سونيديب بطل النيجر المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلي، قائمة الأحمر، والتى شهدت استبعاد الحارس محمد الشناوى، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابة خلال الفترة المقبلة، وجاءت القائمة كالتالى: ‏على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة ‏وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

وظهر الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى الجديد فى مران الفريق اليوم، الإثنين، لأول مرة بعد انضمامه للقلعة الحمراء رسميا لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجارى قادمًا من الجونة، وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعى للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية وتواجد بواليا فى النادى أمس، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة رحب به الأخير خلالها وطالبه بالاجتهاد والتركيز وإثبات نفسه مع الفريق.