اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الإثنين 4 يناير 2021 العديد من الأخبار المصرية، وأبرزها إعلان الأهلى لقائمته استعدادًا لمواجهة سونديب بطل النيجر والتى شهدت عودة كل من محمود كهربا وقفشة وطاهر محمد طاهر ، بينما يغيب محمد الشناوى للراحة ، بينما شهد الزمالك تعيين خالد رفعت كمدير تسويق للنادى . 

كهربا وقفشة وطاهر فى قائمة الأهلى لمواجهة سونديب.. واستبعاد الشناوى

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.‏

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رسميا.. خالد رفعت مديرا للتسويق والتعاقدات فى الزمالك

أصدرت إدارة نادى الزمالك قراراً رسمياً بتعيين خالد رفعت مديراً لإدارة التسويق والتعاقدات فى النادى، بعدما كان مديرا لإدارة التسويق فقط، ولكن إدارة النادى أسندت له مهمة التعاقدات بالإضافة للتسويق ليصدر قرار رسمى بتعيينه مديراً لإدارة التسويق والتعاقدات.

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إصابة عبد الله السعيد وفتحى ودونجا و6 لاعبين آخرين فى بيراميدز بكورونا

ضرب فيروس صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبى، المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشفت المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبى إصابة 9 لاعبين بالفريق بفيرس كورونا.

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محمد الصالح يشارك فى تدريبات المصري استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

شهد مران فريق المصرى، عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة مدافع الفريق الدولي الفلسطيني محمد الصالح بعدما استدعاه على ماهر المدير الفنى  للانضمام للمعسكر استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الخميس باستاد برج العرب.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب الخميس المقبل فى الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الممتاز.

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محمد عواد ينشر صورة مع باتشيكو فى مران الزمالك.. ومتابعوه: هتاخد فرصة قريب

ظهر حارس مرمى نادى الزمالك محمد عواد فى صورة جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصحبة المدير الفني للفريق باتشيكو، وما إن نشر الصورة من تدريبات الفريق حتى تفاعل معها متابعوه من جمهور الفريق ممن رأوا فيها إشارة إلى إمكانية مشاركة حارس مرمى الفريق قريباً .

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عماد النحاس يتابع تدريبات المقاولون فى تونس باجتماعات "ZOOM"

عتمد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على تطبيق " ZOOM" للتواصل مع بعثة المقاولون العرب الموجودة حالياً فى تونس، والتى تستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

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19 لاعبا يشاركون فى المران الاختيارى بالزمالك.. وعودة محمود علاء

استأنف فريق الزمالك لكرة القدم تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز علي إنبي في الجولة الخامسة من الدوري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة من الدورى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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