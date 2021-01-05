شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة الأخيرة تمنع النحاس وعبدالغنى من التواجد مع المقاولون فى لقاء النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب، وعلاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق، إيجابية أيضا، ليتأكد غيابهما عن البعثة المتواجدة، حاليا فى تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى مباراة إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى.

وكان النحاس وعبد الغنى يأملان فى تحول المسحة إلى سلبية من أجل السفر صباح غد الثلاثاء إلى تونس للحاق بالفريق قبل المباراة الهامة، غير أن نتيجة المسحة حالت دون ذلك، حيث تخلف الثنائى عن البعثة بعدما أظهرت المسحة الطبية التى خضعا لها مع الفريق قبل السفر إصابتهما بكورونا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريبه الرئيسى على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعداداً لمباراة النجم الساحلى التى ستقام بعد غد الأربعاء، على نفس الملعب، فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال على تصوير المران لإرساله إلى المدير الفنى عماد النحاس الموجود فى القاهرة بسبب إيجابية مسحة كورونا بصحبة علاء عبد الغنى المدرب العام، للتأكيد وشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة فى ظل التواصل المستمر وتنفيذ البرامج التى وضعها المدير الفنى.

وشهد المران الذى قاده الثلاثى رامى عادل واحمد زهران ورامى ربيع مدربو الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين وسط تركيز وحماس كبيرين.

واختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها فى المباراة، ويخضع الفريق لمسحة طبية مساء اليوم، كما يعقد الجهاز الفنى محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفنى عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.