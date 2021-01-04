خناقة جديدة لوردة فى الدورى اليوناني..صور

ودخل "وردة" فى اشتباك لفظى مع الحكم الرابع اعتراضا على أحد قراراته فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم أمام أتروميتوس والتى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة، والتى أقيمت على ملعب "بانثيسيلكو"، والتى شارك فيها الفرعون أساسياً وعلى مدار 90 دقيقة قبل أن يتم استبداله فى تغيير تكتيكى قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.