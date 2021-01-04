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خناقة جديدة لوردة فى الدورى اليوناني..صور

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الدولى المصرى عمرو وردة لاعب فولوس سلسلة خروجه عن النص فى الدورى اليونانى خلال مباراة فريقه التى أقيمت اليوم.

ودخل "وردة" فى اشتباك لفظى مع الحكم الرابع اعتراضا على أحد قراراته فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم أمام أتروميتوس والتى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة، والتى أقيمت على ملعب "بانثيسيلكو"، والتى شارك فيها الفرعون أساسياً وعلى مدار 90 دقيقة قبل أن يتم استبداله فى تغيير تكتيكى قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

وعقب استبدال عمرو وردة فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة اعتذر للحكم الرابع عن الاشتباك الذى حدث خلال أحداث المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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