شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون يتابع الفريق في تونس عبر الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اتصالات على مدار الساعة ببعثة الفريق المتواجدة بتونس حيث يحرص النحاس على التواصل المستمر مع المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة كما يعقد اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرانس مع الجهاز الفني في اطار التحضير الفني للمباراة.

ويحرص النحاس مع الجهاز المعاون والمكون من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع ومدرب الحراس محمد فتحي على وضع كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة لتحفيظ اللاعبين المهام خلال المباراة بعد مشاهدة مباريات لفريق النجم الساحلي.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل و24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.