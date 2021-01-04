شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يطالب الأهلي بإجراء فحوصات طبية لكل أفراد بعثته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من النادى الأهلى ضرورة إجراء فحوصات طبية شاملة وتحليل دم ورسم قلب على جميع أفراد قائمة الفريق قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، التى يشارك فيها المارد الأحمر فى قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بصفته بطلا لأفريقيا.

وطلبت إدارة الأهلي من الجهاز الطبى بالفريق ضرورة تحضير هذه الفحوصات لتقام عن طريق اللجنة الطبية بالنادى فى إحدى المستشفيات الكبرى المعتمدة حتى يتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة لمونديال الأندية بقطر واعتماد القائمة رسميا التى لن تكون إلا عن بوجود هذه الفحوصات.