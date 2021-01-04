شكرا لقرائتكم خبر عن يد مصر تلعب مع اليابان غدا استعدادا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى غدا فى تجربة قوية منتخبنا الأول لكرة اليد مع نظيره اليابانى فى السادسة مساء على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة..

مــبــاراة غدا التجريبية تــأتــى اســتــعــدادا للمونديال المــقــرر انــطــلاقــة ١٣ مــن الشهر الجارى بمشاركة ٣٢ دولة فى نسخة تاريخية

من المونديال فى ظــروف استثنائية يعيشها العالم مع وباء كورونا..

وللمباراة اهمية كبيرة لدي الجهاز الفني لمصر بقيادة الاسباني روبيرتو جارسيا افضل مدرب في اوروبا خاصة انها المواجهة الاولي التي يخوضها والفريق كامل العدد بالمحترفين لاختبار القوة الضاربة في مواجهة المدرسة اليابانية التي تتميز بالسرعة والقوة ويقودها مدرب ايسلندي كبير قاد المانيا للفوز ببطولة اوروبا عام 2016 وتعاقدت معه اليابان بعدها لقيادة منتخبها في الاولمبياد التي تم تاجيلها للعام المقبل ..

وبعيد عن اهمية المباراة الفنية تعني المباراة الكثير للجنة المنظمة التي تعتبرها بروفة مهمة لمباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي المقرر لها 13 من الشهر الجاري