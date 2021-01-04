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سلبية مسحة لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح مدير فريق الكرة بنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي خضع لها جميع لاعبي فريق الكرة قبل مواجهة الاتحاد الليبي جاءت سلبية تماما.

ويحل الاتحاد الليبي ضيفا على بيراميدز في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الأول من كأس الكونفدرالية، بعدما فاز بهدف دون مقابل سجله جون أنطوي في لقاء الذهاب بالإسكندرية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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