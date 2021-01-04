شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح مدير فريق الكرة بنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي خضع لها جميع لاعبي فريق الكرة قبل مواجهة الاتحاد الليبي جاءت سلبية تماما.

ويحل الاتحاد الليبي ضيفا على بيراميدز في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الأول من كأس الكونفدرالية، بعدما فاز بهدف دون مقابل سجله جون أنطوي في لقاء الذهاب بالإسكندرية.