شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لحجازي بعد تأهله لنهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق اتحاد جدة السعودي ضربة موجعة عقب تأهله إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب بعد الفوز عليه 2-1، حيث سيغيب عن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق، والذي يعد أبرز نجوم الفريق في الوقت الحالي بسبب تراكم البطاقات.

وتلقى أحمد حجازي بطاقة صفراء في الدقيقة 59 خلال المباراة التى جمعت فريقه بالشباب مساء الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، لتكون البطاقة الثانية له على التوالي ويتأكد غيابه عن النهائي.