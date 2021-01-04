شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل قائمة كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي إرسال قائمته الأولية لبطولة كأس العالم للأندية والمكونة من 35 اسم، الأربعاء المقبل للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على أن يتم إرسال القائمة الأخيرة قبل يوم 22 من الشهر الجاري، والتى تتكون من 23 لاعبا يشاركون مع الأهلي في البطولة العاليمة، وذلك وفقا لما أعلنته قناة الأهلي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي عاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره وغريمه نادي الزمالك في نهائي القرن بهدفين لهدف، سجل هدف الفوز مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.