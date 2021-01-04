شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه ساوثهامبتون، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون..
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فابينيو، جوردان هندرسون، أندي روبرتسون
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيجي فينالدوم، تشامبرلين
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني
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