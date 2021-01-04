صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه ساوثهامبتون، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".