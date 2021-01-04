شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي يقود اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق اتحاد جدة إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب السعودي بعد الفوز عليه 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ولعب الدولي المصري أحمد حجازي منذ بداية اللقاء رفقة الاتحاد وقدم أداءً مميزاً طوال المباراة.
وجاء الهدف عبر اللاعب فابيو مارتينيز فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.
وجاء هدف التعادل للاتحاد فى الدقيقة 74 عبر اللاعب رومارينيو من خطأ لحارس المرمى زيد البواردي، وسجل الهدف الثاني ألكسندر بيجوفيتش فى الدقيقة 93.
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