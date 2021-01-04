حجازي يقود اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق اتحاد جدة إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب السعودي بعد الفوز عليه 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ولعب الدولي المصري أحمد حجازي منذ بداية اللقاء رفقة الاتحاد وقدم أداءً مميزاً طوال المباراة.