شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من القيعي لـبواليا: أوعي تفتكر نفسك نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، رسالة إلى والتر بواليا المنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم تبدأ من يناير الجارى.

وقال القيعي خلال تصريحات تليفزيونية: "أوعى تفتكر إنك جاى تبقى نجم فى الأهلى، أنت لسا تحت التجربة، وبإذن الله ترضى طموحاتنا ولس قدامك مشوار طويل".

وظهر الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد فى مران الفريق اليوم، الاثنين، لأول مرة بعد انضمامه للقلعة الحمراء رسمياً لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجارى قادماً من الجونة.