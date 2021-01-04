شكرا لقرائتكم خبر عن شرط من اليونايتد لرحيل بوجبا إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة "ميرور" أن نادى مانشستر يونايتد اشترط من أجل السماح لنجم الفريق الفرنسى بول بوجبا بالانضمام إلى يوفنتوس فى صفقة تبادلية، على أن ينضم الويلزى آرون رامسى فى المقابل إلى الشياطين الحمر.

ومن المتوقع أن يغادر الفرنسى "أولد ترافورد" فى الصيف مع العودة إلى ارتداء قميص العملاق الإيطالى من جديد.

وقالت الصحيفة أن يوفنتوس قد يوافق على شرط مانشستر يونايتد، ولكن تبدو الأزمة الوحيدة هى عدم موافقة رامسى حتى الآن على الصفقة، حيث كان الويلزى فى تورينو منذ 18 شهرًا وتمكن من الوصول إلى مستوى عال مثل الذى قدمه مع آرسنال.