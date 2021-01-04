فريق الميناء يحرز البطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أحرز فريق الميناء البطولة التنشيطية لكرة السلة للأندية لفئة الرجال التي نظمها الاتحاد العام لكرة السلة، في منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية من البطولة .



وفاز الميناء على فريق التلال 63 نقطة مقابل 42 نقطة في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الميناء بالتواهي.

وكرم وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن نعمان شاهر، فريق الميناء بكأس البطولة وكأس الوصيف لفريق التلال، وتكريم فريق سيئون الحائز على المركز الثالث ، وفريق البرق تريم بجائزة الفريق المثالي و كاس أفضل لاعب في البطولة للاعب الميناء فادي فجر أمان وكأس هداف البطولة للاعب التلال أياد الدهبلي.