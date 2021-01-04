بطولة ألمانيا: كسر في اليد يُبعد بلعربي 4 أسابيع عن الملاعب

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برلين: تعرض باير ليفركوزن احد الفرق المنافسة على بطولة الدوري الالماني لكرة القدم لنكسة قوية، بإصابة مهاجمه المغربي الأصل الألماني الجنسية كريم بلعربي بكسر في يده سيبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الاثنين.

واصيب المهاجم البالغ من العمر 30 عاما في يده اليسرى خلال خسارة فريقه امام اينتراخت فرانكفورت 1-2 في الدوري المحلي، وسيخضع لعملية جراحية الثلاثاء.

وخسر ليفركوزن آخر مباراتين له في الدوري أمام بايرن ميونيخ قبل توقف الدوري خلال فترة أعياد آخر السنة ثم أمام فرانكفورت نهاية الأسبوع، فتراجع إلى المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.