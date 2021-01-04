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مدافع يوفنتوس ساندرو مصاب بكورونا

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


ميلانو: ألمّ باللاعب البرازيلي أليكس ساندرو مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أكد بطل الدوري الاثنين.

وقال نادي السيدة العجوز إنه "بعد ظهور بعض الأعراض الخفيفة"، جاءت فحوصات اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إيجابية بكوفيد-19.

وأشار إلى أنه "تم وضع اللاعب في العزل" الصحي.

ولعب البرازيلي لمدة 83 دقيقة في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على أودينيزي الأحد.

ولفت النادي إلى أنه "على اتصال بالسلطات الصحية لتحديد الآلية الفعالة لتنفيذ البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق".

ومن المقرر أن يلتقي بوفنتوس صاحب المركز الخامس حالياً في ، مع ميلان المتصدر على ملعب سان سيرو الأربعاء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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