شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: سأترشح لانتخابات الجبلاية ولو هموت مش هطلب العمل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الاتهامات التى يوجهها البعض لزملائه السابقين فى الجبلاية بوجود فساد مالى، قائلا: "فيه أخطاء عندنا كأعضاء اتحاد الكرة السابق زى أى حد فى الدنيا، لكن أرفض تماما كلمة فاسد".

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات تليفزيونية: "هناك أخطاء لكن أرفض كلمة فاسد تماما؛ لأنها ليست فى محلها، وخبرات اللجنة الخماسية كانت قليلة، وكلهم أصدقائى، وشغل إدارات الأندية مختلفة عن اتحاد الكرة، وهناك أشياء كثيرة أيضا غير مفهومة جايين يقعدوا 6 شهور قعدوا سنة ونص".

وتابع: دخول تقنية الـvar لمصر لا ينسب لهم، ولا يشفع لهم، الفيديو كان بشكل طبيعى سوف يرسل لمصر والاتحاد الدولى أرسل خطابا لهم، يتهمهم بالفشل فى المهمة الخاصة بهم، بسبب المماطلة فى اللائحة".

وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق كواليس واقعة الملابس الخاصة بالمنتخب فى كأس العالم الماضية، متابعا: "تم رفع اسمى من رئاسة بعثة منتخب مصر فى كأس العالم بسبب شىء وهمى، وما حدش يعرف التفاصيل وذهبت كى أستلم الحقيبة؛ لأن رئيس البعثة لا بد أن يكون مرتديا زى بعثة المنتخب".

وأضاف: "ذهبت إلى هناك لكنى لم أجد زِيى والمقاسات جميعها لم تعد موجودة، ذهبت إلى المخزن كى أفتح للحصول على ملابس المنتخب الأوليمبى، وعملت كده طلع القرار فى وقت قصير أوى"، وأكد عبد الغنى أن محمد صلاح أفضل لاعب فى تاريخ مصر، وكان لديه حق فى أزمته مع اتحاد الكرة صورته التى وضعت على الطائرة كان خطأ إداريا، وطلبت أن أذهب إلى صلاح ونحل الموضوع، وعلاقتى بمحمد صلاح قوية جدا، أنا مقتنع أن صلاح أيقونة الكرة المصرية، وأفضل لاعب فى تاريخ مصر".

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق سبب ابتعاده عن التواجد فى مجالس إدارات الأهلى خلال السنوات الماضية مؤكدا: "مش هقف على باب وأروح وأقول أنا عايز آخد فرصتى فى إدارة الأهلى ومش هعملها لو هموت".

وأكمل: "انتخابات اتحاد الكرة الجمعية العمومية عدد محدود يمكن 200 أو 190 والتواصل مباشر ما بينك وبين العضو الذى يضع صوته، ولكن النادى الأهلى جمعية عمومية كبيرة وميولهم مختلفة ويمكن أكون أول لاعب دخل انتخابات الأهلى وسقط وهو أمر لا يحدث على الإطلاق، وفى الأندية".

وأردف: "هناك أخطاء طبعا فى الإدارات أو ترابط ولكن فاسد كلمة كبيرة ومعناها إنك بتاخد رشوة، وهذا لا يحدث، وبأستفيد بأنى بشتغل فى الكرة اللى محسوب عليها، وأى حد سيتواجد فى اتحاد الكرة هيتشتم".

واستطرد: أنوى الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة القادمة، والجمعية العمومية لاتحاد الكرة هى اللى تختار، و مسألة ناس جديدة أو ناس قديمة ده قرار الجمعية العمومية، والناس شافت الوجوه الجديدة اللى كانت تدير اتحاد الكرة عملت إيه!

واختتم: "علاقتى اتوترت بشوبير من قبل ما نكون فى اتحاد الكرة، وشوبير هاجمنى بسبب إنى وقفت فى انتخابات الأهلى مع محمود طاهر، ده السبب الأساسى فى خلافى مع شوبير، عمل عنى حلقات كتير بسبب القصة ديه مش أكتر من كده، ولو شوبير نزل الانتخابات على رئاسة اتحاد الكرة عادى لو نجح هشتغل معاه، لكن علاقتى بالشغل أكتر بهانى أبوريدة كشغل يعنى، شوبير ما دعمنيش خالص فى انتخابات الأهلى نهائى".